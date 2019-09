Terracina, anziano disperso ritrovato morto nel canale

Aveva fatto perdere le tracce dal tardo pomeriggio di ieri, 5 settembre, mettendo in allarme la famiglia. Sono quindi scattate a Terracina le ricerche di un anziano di 95 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti in via del Colle intorno alle 21 di ieri di sera. La squadra territoriale ha acquisito tutte le informazioni e ha battuto il territorio nelle vicinanze dell'abitazione dell'uomo e lungo il canale Linea.

Proprio nei pressi dell'argine i vigili del fuoco hanno rinvenuto il bastone che l'uomo utilizzava per camminare. A quel punto le ricerche sono proseguite nel canale con un battello pneumatico e con il personale specializzato a bordo. Intorno alla mezzanotte è stato ritrovato il corpo dell'uomo, ormai senza vita. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Terracina. E' probabile che l'uomo sia uscito per una passeggiata e sia poi accidentalmente caduto nel canale perdendo la vita.