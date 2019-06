Terracina, identificato il giovane trovato morto nel canale. Proseguono le indagini

E’ stato identificato l’uomo trovato senza vita nella serata di ieri nel canale Mortacino a Terracina. Si tratta di un giovane di 33 anni di origini indiane, Singh Baljinder. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, il 33enne era un bracciante agricolo e viveva proprio nella zona di Terracina.

La drammatica scoperta del corpo senza vita del giovane nel canale è stata fatta nella serata di ieri, lunedì 10 giugno; per recuperare il cadavere era stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco al lavoro con l'ausilio di un gommone.

Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Terracina per chiarire le cause della morte del 33enne e come sia finito in quel canale.