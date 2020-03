Terracina, tragedia sul Monte Giove: un uomo muore dopo una caduta

Tragedia nella serata di ieri a Terracina dove un uomo ha perso la vita in quello che sembra essere stato un drammatico incidente sul Monte Giove. La vittima è Jonathan Tarquinio, il figlio dei proprietari della nota Hostaria del Vicoletto, potrebbe essere caduto mentre cercava il suo drone. Profondo cordoglio in tutta la comunità di Terracina dove Jonathan era molto conosciuto e stimato; tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio anche sui social.

Scattato l’allarme nella serata di ieri, sabato 28 marzo, dopo che di lui non si avevano più notizie, sul posto, in località Pisco Montano- Porta Romana, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine. Il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita dopo una breve ricerca; i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.