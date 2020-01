In auto con 30 chili di droga: corriere fermato a Terracina e arrestato

Viaggiava in auto con 30 chili di droga e i carabinieri lo hanno fermato e arrestato. Il blitz è scattato a Terracina e in manette è finito un uomo di 36 anni, M.M., proveniente dalla provincia di Milano. I carabinieri della stazione di Sonnino insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina hanno perquisito il veicolo e scoperto decine di confezioni di stupefacente.

Nell'auto c'erano in particolare 27,600 chili di marijuana che erano suddivisi in 25 confezioni sottovuoto e altri 2,860 chili di hashish, suddivisi invece in 30 panetti da un etto circa. Il grande quantiativo di droga è stato sottoposto a sequestro mentre l'arrestato è stato condotto nel carcere di Latina. Lo stupefacente era probabilmente destinato a rifornire proprio la piazza di spaccio locale. Ulteriori indagini sono però in corso per risalire alla provenienza.