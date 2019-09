Terracina, Best Wine 2019: la polizia di Stato a supporto dell'iniziativa #chiguidanonbeve

La polizia di Stato ha aderito all'iniziativa promossa dall'associazione Familiari e Vittme della strada onlus che si è tenuta a Terracina nella giornata di sabato 28 settembre a margine dell'evnto Best Wine 2019.

Si tratta dell’iniziativa #chiguidanonbeve, una campagna nazionale dell’Afvs pensata proprio per informare gli utenti della strada sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale. Obiettivo è stato anche sensibilizzare i cittadini sui rischi della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La polizia di Stato, allo scopo di creare maggior consapevolezza dei rischi legati all’incidentalità stradale derivanti dal mancato rispetto delle norme del codice della strada e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui comportamenti e stili di guida corretti, ha illustrato le conseguenze dell’incidentalità ed invitato i visitatori a sottoporsi alla prova dell’etilometro.

È stato ribadito come non sia possibile ignorare le cause che insidiano la sicurezza stradale, come la velocità, la guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ai quali vanno aggiunti nuovi comportamenti rischiosi, come la distrazione ed in particolare l’utilizzo dello smartphone alla guida.