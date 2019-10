Terracina, quasi concluso l'intervento di pulizia straordinaria sui binari

E' stata ultimata la pulizia dei binari nella tratta ferroviaria Terracina – La Fiora – Frasso, una pulizia straordinaria avviata nel corso dell’estate grazie all’impegno di Rfi che ha saputo garantito la disponibilità di risorse per questo intervento. L’assessore all’Ambiente e Trasporto Pubblico Emanuela Zappone si dice “soddisfatta per questo lavoro di pulizia che ha restituito decoro ad un’area vasta che necessitava da tempo di un intervento. La situazione era diventata ormai emergenziale anche in termini di sicurezza perchè esisteva una considerevole possibilità di incendi in virtù della folta vegetazione cresciuta".

"Sento di dover ringraziare Rfi - prosegue l'assessore - nelle persone di Vito Episcopo e Andrea Amici, per la sensibilità dimostrata visto che per la manutenzione delle linee sospese è sempre complicato reperire fondi. Duole verificare che, purtroppo, soprattutto in prossimità del binario di Terracina, alcune persone hanno scambiato quell’area per una sorta di immondezzaio in cui gettare grandi quantità di rifiuti altamente inquinanti come la plastica. Un segno di profonda inciviltà che ferisce e che rivela come sia sempre necessario tenere alta la guardia in materia di educazione all’ambiente. Ringrazio la De Vizia per aver provedduto a raccogliere i materiali rinvenuti e al loro smaltimento. Mi fa piacere che il dialogo e la collaborazione con Rfi continui ad essere proficua: nei prossimi giorni verrà infatti stipulato un accordo che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di alcuni spazi all’interno delle stazioni ferroviarie di Terracina e La Fiora da destinare ad attività sociali, nell’ottica di una riqualificazione anche del Polo Trasporti. La disponibilità e il recupero di questi locali consente di soddisfare importanti esigenze e di sottrarre al degrado ambienti attualmente inutillizati o in condizioni comunque indecorose”.

