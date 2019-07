Terracina, Consorzio di bonifica al lavoro: 2 tonnellate di rifiuti raccolti in località Passerelle

Un intero fine settimana di lavori per gli operai del Consorzio di Bonifica dell'Agro pontino per procedere agli interventi di pulizia in località Passerelle, a Terracina. E' stato infatti ripulito, in questi giorni, lo sgrigliatore, liberandolo da alghe, erbacce, bottiglie di plastica e rifiuti ingombranti che qualcuno ha pensato di gettare nei canali.

È proprio nello sgrigliatore che si depositano infatti vegetazione e detriti sospinti dalle correnti del fiume Cavata, dell’Amaseno e dell’Ufente. Senza la protezione della griglia tutto finirebbe al mare per essere poi portato dalle correnti fin sulle spiagge del litorale di Terracina che invece, anche questa estate, si presenta ai bagnanti pulito e fruibile. Le erbacce e gli altri vegetali raccolti con l’impiego di un escavatore del Consorzio sono stati accatastati, fatta eccezione per plastiche e ingombranti, su una piazzola per la successiva rimozione. Il quantitativo supera 2 tonnellate.

“Dello smaltimento delle plastiche e degli ingombranti – spiega l’assessore comunale di Terracina Emanuela Zappone – si occuperà, grazie ad un accordo di collaborazione col Comune, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Quello in località Passerelle è un intervento di grande importanza anche perché, visto che tutti i canali dall’entroterra sfociano a Terracina, senza interventi di pulizia periodica non potremmo garantire la vivibilità dell’arenile e la qualità dell’acqua che fanno della nostra città una delle mete estive preferite. La sinergia tra Comune e Consorzio di Bonifica è il frutto della pianificazione dei frequenti tavoli di confronto che presto ci permetterà di conseguire ulteriori vantaggi per le attività produttive locali”. Anche il commissario dell’Agro Pontino, Sonia Ricci, rimarca il valore della collaborazione: “Il Consorzio è tornato ad essere una risorsa per i comuni. Non a caso, un mese fa, ho voluto incontrare in assemblea i sindaci di tutte le città del perimetro consortile. Voglio costruire con loro un percorso di operatività condivisa per programmare le attività di manutenzione, ma soprattutto per cogliere le tante opportunità offerte dai bandi statali ed europei. La nostra sfida è riuscire ad intercettare finanziamenti – conclude – per investire nell’ammodernamento degli impianti irrigui, per una più consapevole gestione delle risorse idriche e per dotare la provincia pontina di nuovi presìdi funzionali alla difesa del suolo e alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico”.