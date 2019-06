Terracina, rapinano un giovane in uno stabilimento: bloccati da due agenti fuori servizio e arrestati

Rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con queste accuse sono stati arrestati dai carabinieri, a Terracina, due giovani di Napoli, entrambi di 24 anni. Questa mattina i militari del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati da due agenti del commissariato di polizia Prenestino, a Roma, li hanno bloccati.

I due ragazzi, insieme ad un terzo complice ancora in corso di identificazione, intorno alle 4,30, hanno cercato di rapinare un 25enne di Roma nei pressi di uno stabilimento balneare del lido di Terracina. La vittima era in stato di ebbrezza alcolica e i tre ragazzi, approfittando del suo stato, lo hanno strattonato e fatto cadere a terra procurandogli lesioni al viso e poi si sono impossessati del suo portafoglio. Due dei malviventi sono stati però rincorsi e bloccati da due agenti di polizia di Roma in quel momento fuori servizio. Quando i poliziotti li hanno bloccati, i due hanno opposto resistenza cercando di divincolarsi e di fuggire. Sul posto è poi arrivata una pattuglia dei carabinieri di Terracina che ha arrestato i due uomini e li ha trattenuti nelle camere di sicurezza del comando in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissata per il 1° luglio.