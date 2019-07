Terracina, si rovescia la barca: uomo disperso in mare da sabato

Sono in corso dal pomeriggio di ieri, 27 luglio, le ricerche di un uomo disperso in mare tra Terracina e Fondi. Secondo alcuni testimoni, che hanno immediatametne lanciato l'allarme alla Guardia Costiera, l'uomo è scomparso in mare dopo che la sua piccola imbarcazione si è rovesciata al largo a causa del mare mosso.

Dopo l'allarme sono scattate immediatamente le ricerche da parte dei militari a bordo di gommoni e di una motovedetta.