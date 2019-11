Picchia la ex e minaccia di diffondere video hard, è accusato di "revenge porn"

E’ accusato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ovvero di “revenge porn” oltre che di rapina e lesioni il 51enne di Terracina arrestato dai carabinieri il 4 novembre al termine di una violenta lite con la sua ex amante.

L'uomo è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa il quale ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. I fatto oggetto della denuncia sono avvenuti nel parcheggio del supermercato Conad di Terracina dove l’uomo e la donna con la quale aveva avuto una relazione hanno avuto una violenta discussione: lui le ha sottratto il telefono e cn questo l’ha colpita in volto ferendola come hanno riscontrato i carabinieri chiamati sul posto da un addetto alle pulizie.

La donna, 40 anni, ha anche raccontato e denunciato che il 51enne, che non si rassegnava alla fine del loro rapporto, ha minacciato di diffondere in rete alcuni filmati che li ritraevano in atteggiamenti intimi. I video erano stati realizzati utilizzando le telecamere di un locale dell’azienda dove lui lavorava e dove i due si incontravano, il tutto all’insaputa di lei. Nell’interrogatorio di questa mattina Antonbenedetto ha ammesso la lite negando però di averla picchiata e raccontando che la sua ex era d’accordo sulle riprese dei rapporti.

Per lui resta però l’accusa di “revenge porn”, introdotto di recente nel Codice penale e contestata per la prima volta in Tribunale a Latina.