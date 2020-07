Terracina: rissa tra una ventina di giovani in un ristorante, arriva la polizia. Sei denunce

Maxi rissa nel corso della notte appena trascorsa a Terracina: coinvolti, dalle prime informazioni a disposizione, una ventina di giovani.

I fatti sono accaduti all’interno di un ristorante lungo il litorale terracinase; sul posto sono subito intervenuti gli agenti del locale Commissariato impegnati in un mirato servizio di controllo della movida finalizzato in particolare alla verifica delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Nel corso dell’intervento della polizia per il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica, tre agenti sono rimasti feriti, riportando lesioni di lieve entità. I primi e immediati accertamenti hanno permesso di identificare sei aggressori che sono stati denunciati a piede libero per i reati di rissa, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Sono comunque in corso ulteriori indagini per accertare eventuali altre responsabilità.