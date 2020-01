Terracina, botte da orbi tra due famiglie la vigilia di Natale: denunciati in quattro

Due famiglie se le sono date di santa ragione alla vigilia di Natale dopo una discussione nata per futili motivi. E' successo a Terracina e la rissa ha coinvolto quattro persone appartenenti a due diversi nuclei familiari, probabilmente vicini di casa.

La mattina del 24 dicembre i quattro si sono affrontati in strada ed è scoppiata una violenta colluttazione. Durante la rissa hanno finito per danneggiare anche un'auto in sosta. I protagonisti riportato ferite e lesioni giudicate guaribili tra i 5 e i 10 giorni. Per tutti è scattata ora la denuncia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile li hanno identificati e denunciati a piede libero per i reati di rissa, lesioni, minacce e danneggiamento.