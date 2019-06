Terracina, ritrovato in un canale il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Terracina. Il cadavere è stato scoperto in via delle Industrie, nel canale Mortacino. Per il recupero è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco con l'ausilio di un gommone.

Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo era sprovvisto di documenti e al momento non è stata possibile l'identificazione. Sembra che poco lontano sia stata recuperata anche una bicicletta, elemento che fa ipotizzare una caduta accidentale dell'uomo nell'acqua. Sul caso indagano i carabinieri.