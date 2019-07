Terracina, salvato un uomo che rischiava di annegare: in spiaggia atterra l'eliambulanza

Paura in spiaggia a Terracina, dove questa mattina un uomo ha avvertito un malore mentre in acqua. Un altro bagnante ha prestato i primi soccorsi e sul posto è stato poi richiesto l'intervento del 118. L'uomo ha avuto una sindrome da annegamento e sono state necessarie manovre di rianimazione.

Sul tratto di spiaggia è atterrata un'eliambulanza che ha preso in carico il paziente e lo ha trasferito in ospedale per le cure.