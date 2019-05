Arrestato per la rapina a Terracina, 39enne accusato anche di sette scippi

Nella giornata di ieri era stato individuato e arrestato per aver messo a segno una rapina in una parafarmacia di Terracina, ma i carabinieri gli contestano anche altri sette episodi criminosi, tra furti con strappo e resistenza a pubblico ufficiale commessi sempre in città negli ultimi due mesi.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di terracina hanno eseguito una nuova ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina. Le indagini hanno infatti consentito di accertare una lunga serie di reati a carico del 39enne D.E., attualmente detenuto nella casa circondariale di Latina.