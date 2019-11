Terracina, ruba uno scooter e fugge all'alt della polizia: inseguimento e arresto

Ha cercato di darsi alla fuga con uno scooter rubato e quando gli agenti gli hanno intimato l'alt ha accelerato cercando di darsi alla fuga per sfuggire al controllo. Tutto è avvenuto nella notte a Terracina, intorno alle 2,30. I poliziotti del commissariato hanno arrestato un cittadino di origine albanese residente a Fondi.

La pattuglia è intervenuta per la segnalazione di un furto di un ciclomotore e ha avviato immediatamente le ricerche in zona. Poco dopo lo scooter è stato intercettato ma l'uomo non si è fermato all'alt. La volante a quel punto ha inseguito il fuggitivo, riuscendo poi a bloccarlo nei pressi di un canneto vicino a un canale. Proprio qui il malvivente ha abbandonato il mezzo rubato continuando la fuga a piedi e cercando di nascondersi nella vegetazione, ma è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 18enne, arrestato con l'accusa di furto aggravato e sottoposto al regime dei domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per il 2 novembre.

Lo scooter è stato recuperato e restituito al proprietario che ne aveva segnalato la scomparsa.