Terracina, nuovo blitz della Guardia Costiera: maxi sequestro di ombrelloni e lettini

Prosegue a ritmo serrato l'attività di vigilanza del personale della Guardia costiera e della polizia locale su tutto il litorale di Terracina. Nella notte appena trascorsa, un nuovo blitz sul lungomare Circe, dove sono state rimosse centinaia di attrezzature balneari, ombrelloni, lettini e sdraio lasciati sulla spiaggia libera per occuparla illegittimamente e riservarsi un posto per la giornata successiva.

Le attrezzature sono state sequestrate e trasferite in un deposito comunale, mentre oltre 28.000 metri quadrati di spiaggia sono stati restituiti all’uso libero e pubblico della collettività.

L’intervento, che fa seguito ad altri dello stesso tipo realizzati nei giorni scorsi, fa parte dell'operazione “Mare Sicuro 2019”, un servizio che ha, tra i suoi scopi, anche quello di garantire il corretto svolgimento delle attività balneari e tutelare coloro che voglio godersi le spiagge e le acque del litorale sud pontino in sicurezza. "Ecco perché, già dallo scorso anno - chiarisce la Guardia Costiera - l’operazione Mare Sicuro si è focalizzata sempre di più sul corretto utilizzo degli arenili, ponendo in essere una serie di mirate ed accurate attività di contrasto a tutte le occupazioni illecite e abusive del demanio marittimo, anche in collaborazione con le forze di polizia del territorio".