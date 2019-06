Terracina, trovato con 4 ovuli di eroina, 39enne arrestato. Denunciati altri due uomini

Un arresto e due denunce: questo il bilancio di un servizio antidroga dei carabinieri a Terracina. L’operazione dei militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile con i colleghi della stazione di Maenza, arrivata al culmine di una specifica attività investigativa, è scattata nel corso della notte.

Arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 39 anni di origini indiane e residente a Sabaudia; nel corso di perquisizioni personale e veicolare è stato trovato in possesso di quattro ovuli di eroina, contenenti complessivamente circa 34 grammi di eroina, e della somma contante di 460 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nel corso della stessa operazione sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per concorso nel medesimo reato, altri due connazionali del 39enne, un giovane di 28 anni ed un 35enne residenti a Terracina.

Lo stupefacente e la somma di denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo arrestato è stato portato nella casa circondariale di Latina.