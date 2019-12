Dramma a Terracina: uomo si toglie la vita impiccandosi a un ponte

Nuovo dramma a Terracina, dove questa mattina un uomo è stato trovato impiccato sotto un ponte in località Borgo Hermada. A dare l'allarme, all'alba, sono stati alcuni passanti. Sul posto, in zona Pantani da Basso, gli agenti del commissariato di polizia e i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima è stata identificata. Si tratta di un cittadino indiano, bracciante agricolo della zona. L'uomo ha legato una corda al ponte e poi si è lanciato nel vuoto verso il canale sottostante. Sul caso è intervenuto anche Marco Omizzolo, sociologo che da anni si occupa del dramma dei braccianti stranieri sfruttati nelle campagne dell'agro pontino. "Lo denunciamo da anni - scrive - Quante vite dobbiamo perdere prima che si operi con cognizione e professionalità in ambito sociale contro emarginazione, povertà, sfruttamento, isolamento, segregazione? In passato mi dissero che erano “solo persone mentalmente instabili”, che significa “matti che si suicidano”. Sono invece persone e vite che si spezzano e in qualche modo ne siamo tutti responsabili. Senza un approccio sociale e professionale, oltre che penale, contro l’emarginazione e lo sfruttamento, non andiamo da nessuna parte. Ora resta un funerale da celebrare e un senso di indignazione profonda per chi continua ad usare un cucchiaino per svuotare il mare".