Terracina: truffa con la casa per le vacanze, raggirata una famiglia. Una denuncia

Una truffa con una casa per le vacanze a Terracina è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato un uomo. Vittima una famiglia di Roccasecca che alla ricerca di un appartamento nella località sul litorale pontino per trascorrere due settimane di vacanza, è invece caduta nella rete del truffatore.

Come scrive Angela Nicoletti su FrosinoneToday, la famiglia ha scoperto che la casa per le vacanze era occupata da un'altra famiglia solo al momento dell’arrivo a Terracina. Da qui la denuncia ai carabinieri della stazione di Pontecorvo che sono riusciti a risalire ad un 40enne residente a Napoli deferito per truffa.

Secondo quanto accertato dai militari, la vittima aveva preso accordi con il falso locatario per affittare un appartamento a Terracina concordando il pagamento di 525 euro accreditati su una postepay intestata al campano. Poi l’amara scoperta arrivati nella cittadina pontina mentre il truffatore, ricevuta la caparra, ha fatto perdere le proprie tracce.