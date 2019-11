Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche in provincia di Latina

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 18.35, in provincia di Latina. Si tratta di una scossa che ha avuto in realtà come epicentro Balsorano, in provincia dell'Aquila, al confine con la provincia di Frosinone. La sala sismica dell'Ingv ha localiccato il terremoto ad una profondità di 14 chilimetri, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 13.61.

La magnitudo è pari 4.4. La scossa è stata dunque avvertita chiaramente anche a Roma, nella zona dei castelli romani e in alcune zone della provincia pontina, tra cui la città di Latina e i paesi lepini. Ad avvertirla sono stati soprattutto i residenti che abitano ai piani più alti. Molta paura ma al momento non si registrano conseguenze per il territorio.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti