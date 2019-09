Odio razziale, colpì un migrante con una bottiglia di vetro: denunciato ultrà di Cisterna

In collaborazione con il commissariato di Ponte Milvio la Questura di Latina e identificato e denunciato un uomo residente a Cisterna, V.D., di 37 anni, responsabile dei gravi fatti avvenuti all'esterno dello stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia del 15 maggio scorso Lazio – Atalanta.

Il soggetto, già conosciuto dagli agenti del commissariato di Cisterna per i suoi precedenti violenti per i quali era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si era recato a Roma come tifoso della Lazio. Il 37enne, avendo notato un immigrato originario della Guinea prestare il proprio lavoro in un bar nei pressi della Curva Nord dello stadio Olimpico, lo ha insultato manifestando intolleranza per la sua presenza in una zona frequentata da ultras aziali. Notando che la vittima delle offese non aveva reazioni, il tifoso laziale gli si è parato davanti, arrivando a colpirlo violentemente anche con bottiglie di vetro, che hanno procurato allo straniero lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Identificato dagli agenti del commissariato di Cisterna, in collaborazione con i colleghi di Roma e riconosciuto dalla vittima, l’uomo dovrà rispondere dei reati quali minacce, ingiurie, violenza e lesioni con l’aggravante di aver agito perché ispirato da sentimenti di odio razziale, con l’ulteriore aggravante della recidiva specifica e reiterata.