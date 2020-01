Topi in via Amaseno, la segnalazione di una cittadina: "Occorre una disinfestazione radicale"

Topi in via Amaseno. L'ennesimo episodio è stato segnalato da una nostra lettrice. Questa volta la zona interessata è quella di via Amaseno, a pochi metri da una scuola media e in prossimità di negozi, bar e una pizzeria.

"Impossibile non notarlo - spiega la persona che ha inviato la segnalazione - Scene come questa sono all'ordine del giorno. Il topo girava indisturbato in pieno giorno. Non era vicino ai cassonetti della spazzatura, che tra l'altro sono spesso circondati da cumuli di rifiuti lasciati a terra, ma si aggirava tranquillamente sul lato opposto di via Amaseno, tra le auto parcheggiate, i negozi e i cancelli di abitazioni private, senza nessun timore delle persone che passavano a piedi. Occorre da subito un intervento di disinfestazione radicale".