Trans accoltellato in casa in via Piave: indagini serrate della polizia

Indaga la polizia sul violento episodio accaduto nella notte in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Piave: un trans è stato accoltellato da un uomo che forse si era presentato in casa sua come un normale cliente.

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio in un palazzo alle porte di Latina. Scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima, che a quanto pare si prostituiva in casa, poi trasportata in ospedale. Sul posto anche gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile.

Le indagini sono in corso da parte della polizia che, da quanto trapela, sarebbe sulle tracce del responsabile. Da una prima indiscrezione sembra che alla base dell'aggressione ci sia un tentativo di rapina da parte dell'uomo che si era recato nella casa della vittima.