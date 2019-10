Trasporto pubblico potenziato per l’1 e il 2 novembre: linea speciale per il cimitero

Potenziato con un speciale servizio di collegamento con il cimitero comunale il trasporto pubblico a Latina per i giorni i dell’1 e 2 novembre, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti.

L’Amministrazione, come negli anni precedenti, ha pianificato il collegamento denominato “Linea Centro Cimitero”.

Il percorso

Questo il percorso seguito dalla “Linea Centro Cimitero”

Partenza stallo 1

Percorso: Stazione Autolinee - Via E. Filiberto - Piazza del Popolo - Via Duca del Mare - Piazzale Prampolini - Viale Vittorio Veneto - Via Emanuele Filiberto - Via Romagnoli - Via Persicara - Viale Kennedy - Viale della Rimembranza - CIMITERO - Viale Kennedy - Via Bruxelles - Via Galvaligi - Via Garigliano - Via Volturno - Piazzale Prampolini - Viale Vittorio Veneto - Via Emanuele Filiberto - Via Romagnoli - Stazione Autolinee.

Orari di partenza

1 novembre: 08.40 - 09.25 - 10.15 - 11.05 - 11.55 - 12.45 - 13.30 - 14.20 - 15.10 - 16.00 - 16.55

2 novembre: 08.40 - 09.20 - 10.00 - 10.50 - 11.40 - 12.35 -13.15 - 14.00 - 14.50 - 15.45 - 16.55

Presso il piazzale del Cimitero verrà garantita una fermata obbligatoria di 3 minuti a porte aperte nello spazio antistante l’ingresso carrabile.

Resteranno inviariate le normali corse del servizio di trasporto pubblico.