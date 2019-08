Furto di cavi di rame nella notte, disagi per i treni sulla linea Napoli-Roma

Disagi sulla linea Napoli-Roma via Formia questa volta a causa di un furto di cavi in rame nei pressi di Villa Literno. I problemi sono stati registrati per lo più nella notte con la circolazione dei treni che è stata rallentata a partire all'1 dopo il furto.

La situazione per i pendolari, anche pontini, ha iniziato a tornare alla normalità intorno alle 6 della mattina di oggi, lunedì 5 agosto. I treni, fanno sapere da rete Ferroviaria Italiana, “hanno registrato ritardi fino a 10 minuti, ad eccezione di un convoglio che ha maturato 50 minuti di ritardo”.

L’asportazione di rame, precisano da Rfi, “non comporta nel modo più assoluto problemi di sicurezza alla circolazione dei treni, ma solo rallentamenti e ritardi. La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni”.