Incendio nei pressi dei binari, treni in ritardo sulla linea Roma-Napoli

Qualche disagio si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, sulla linea Roma – Napoli, via Formia. Qualche minuto prima delle 15 il traffico ferroviario è stato sospeso fra Minturno-Scauri e Sessa Aurunca-Roccamonfina per un incendio divampato in prossimità dei binari.

Domate le fiamme, circa una mezz’ora dopo la circolazione dei treni è ripresa; i convogli fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana hanno registrato ritardi fino a 40 minuti.

Una giornata da dimenticare per i pendolari: già questa mattina si erano registrati disagi sulla linea Roma-Napoli a causa di un guasto ad un treno che ha portato ritardi anche fino ad 80 minuti e la cancellazione di due convogli.