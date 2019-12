Problema tecnico sulla linea Roma-Formia: treni in ritardo e disagi per i pendolari

Disagi dalla mattinata di oggi, martedì 3 dicembre, sulla linea ferroviaria Roma – Formia (FL7). Il traffico in direzione Formia è rallentato, spiegano da Rete Ferroviaria Italiana, a causa di un inconveniente tecnico fra Priverno-Fossanova e Monte San Biagio-Terracina Mare.

I problemi sono iniziati intorno alle 10.15; secondo l’ultimo aggiornamento fornito intorno alle 13, al momento risultano ritardi per i treni fino a 45 minuti. In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale, mentre prosegue il lavoro dei tecnici di Rfi per ripristinare la nomale circolazione.