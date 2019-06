Problemi alla linea elettrica: ritardi e limitazioni per i treni della Roma-Napoli

Disagi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, anche per i pendolari pontini della linea Roma – Napoli, via Formia. La circolazione dei treni, infatti, è stata rallentata a partire dalle 14.20 in direzione della Capitale a causa, spiegano da Rete Ferroviaria Italiana, di “un’anomalia alla linea elettrica di alimentazione dei treni” fra Fondi-Sperlonga e Monte San Biagio-Terracina Mare.

Terminati gli interventi sul posto, la situazione ha iniziato progressivamente a tornare alla normalità circa un’ora dopo; i convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre quattro regionali sono stati limitati nel percorso.