Guasto a un treno sulla Roma - Napoli, passeggeri bloccati sull'Intercity soccorsi da Trenitalia

Dalle 13.10 di oggi, 20 giugno, è sospeso il traffico ferroviario sulla linea Roma-Napoli via Formia. Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni si è verificato tra le stazioni di Cisterna e Latina in direzione Roma. Le cause del guasto sono ancora in corso di accertamento. Rete ferroviaria italiana ha comunicato che è in corso la riprogrammazioe del servizio ferroviario con cancellazione e deviazioni di percorso via Cassino per i convogli a lunga percorrenza.

Le squqdre tecniche sono al lavoro per ripristinare la linea. Decine di passeggeri un Intercity interessato dal guasto sono rimasti bloccati sul treno senza aria condizionata. Trenitalia sta fornendo assistenza ai viaggiatri con acqua e generi di conforto. Secondo l'ultimo aggiornamento delle 14,30 i treni subiranno ritardi fino a 120 minuti. Per garantire la mobilità è stato attivato un servizio spola con due autobus sostitutivi fra Campoleone e Latina, ma al momento resta sospesa la circolazione ferroviaria in direzione Roma.