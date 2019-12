Maltempo, rami caduti sui binari: caos per i treni. Ritardi sulla linea Roma – Napoli

Sono pesanti i disagi anche per i pendolari oggi, domenica 22 dicembre, a causa del maltempo.

Da questa mattina problemi si stanno registrando anche nei collegamenti ferroviari. Intorno alle 7.30 la circolazione dei treni è stata sospesa sulla linea Roma – Napoli (via Formia) per la presenza di rami sui binari tra Cisterna e Campoleone. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. La situazione, fanno sapere da Rfi, ha iniziato a tornare alla normalità intorno all11.20: i convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 120 minuti, mentre 4 treni regionali sono stati limitati e 4 treni regionali sono stati cancellati.

Intorno alle 5.30 di oggi una tromba d’aria che da Latina è poi scesa verso il sud della provincia ha causato danni in diversi centri del territorio pontino. L’Appia è stata chiusa in diversi punti nella provincia per la caduta di alberi sulla carreggiata.

Ritardi anche nel pomeriggio

Disagi si sono verificvati anche nel pomeriggio sulla linea Roma – Formia: il traffico ferroviario è stato rallentato dalle 14.20 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Fondi e Formia. La situazione è tornata regolare circa un'ora dopo. I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 30 minuti.

Disagi nei collegamenti con le isole

Non va meglio nei collegamenti marittimi con le isole pontine. Come hanno fatto sapere da Astral Infomobilità, proprio a causa delle condizioni meteo avverse sono state cancellate le corse nave Formia - Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15, come anche la Formia - Ponza delle 09 e quella delle 16. Non verranno effettuate neanche le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Vantotene delle 16.