Guasto sulla linea Roma-Napoli via Formia: ritardi fino a 60 minuti

Hanno subìto ritardi fino a 60 minuti i treni in viaggio sulla linea Roma-Napoli via Formia, in direzione Roma, rallentati dalle prime ore di questa mattina, 28 ottobre, a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione.

L'inconveniente tecnico si è registrato agli impianti di Falciano intorno alle 4,30 di questa mattina. I tecnici di Rfi hanno provveduto all'intervento di riparazione e la circolazione è poi tornata regolare a partire dalle 6,25 in direzione Roma, ma i treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti mentre due convogli regionali sono stati cancellati e altri due limitati nel percorso.