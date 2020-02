Incendio in stazione: treni in tilt sulla linea Roma-Nettuno. Attivi autobus sostitutivi

Disagi questa mattina anche per i pendolari pontini sulla linea Roma – Nettuno. La causa un incendio divampato all’alba di oggi, venerdì 28 febbraio, alla stazione di Nettuno dove, come scrive RomaToday, sono andati in fiamme alcuni cavi elettrici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con Ferrovie dello Stato che, per consentire gli interventi, dalle 6 ha temporaneamente sospeso la circolazione ferroviaria fra Nettuno e Capo di Carne. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato ma diverse corse sono state cancellate

La circolazione dei treni è stata poi riattivata intorno alle 8, facendo registrare ritardi di circa 30 minuti per i convogli. Come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Nettuno e Marechiaro.