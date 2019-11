Tromba d’aria al lido di Latina, richiesta la dichiarazione dello stato di calamità naturale

Dichiarazione dello stato di calamità naturale per la tromba d’aria che lo scorso 15 novembre si è abbattuta sul lido di Latina. La Giunta comunale ha approvato la delibera per la richiesta al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Il provvedimento, spiegano dall’Amministrazione, si aggiunge alle procedure attivate subito l'evento dal Comune di Latina con l’ordinanza di apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) che ha permesso l’attivazione delle squadre di intervento della Protezione Civile. All’ordinanza è poi seguita una relazione preliminare sul sopralluogo tecnico, redatta il giorno dopo dal dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile Giuseppe Bondì e trasmessa lo stesso giorno alla Prefettura e al sindaco di Latina e il 20 novembre all’Agenzia Regionale di Protezione Civile con una specifica nota che preannunciava la richiesta deliberata ieri.

Da oggi i cittadini interessati possono scaricare dal sito del Comune, nella sezione “News” e “Protezione Civile”, gli appositi modelli di richiesta risarcimento danni. Da lunedì prossimo, 2 dicembre, sarà possibile protocollare le richieste presso la sede del Servizio Ambiente e Protezione Civile, sita in Via Cervone 2 (adiacente alla stazione delle Autolinee). Sarà poi cura dello stesso Servizio trasmettere tutte le richieste pervenute alla Agenzia Regionale della Protezione Civile per la valutazione dei singoli casi.

L’area interessata dalla tromba d’aria è stata quella del comprensorio “Villaggio dei Giornalisti”, strada Casalina Sud e strada Casalina Nord fino alla strada Cerreto Alto e che i danni subiti devono essere appositamente documentati.