Truffa con i climatizzatori nel Veneto, 12 trovati in possesso di una donna di Itri

Una donna di 60 anni è stata deferita dai carabinieri ad Itri al conclusione di un indagine partita dal Veneto.

Indagine scaturita da una denuncia presentata lo scorso 11 luglio ai carabinieri da parte di una giovane di 32 anni legale rappresentante di una società e relativa ad una truffa subita a seguito della vendita di 32 climatizzatori.

L’attività dei militari dell’Arma ha portato nella provincia pontina, ed in particolare ad Itri. In seguito ad una perquisizione, la 60enne è stata trovata in possesso di 12 dei climatizzatori oggetto della truffa e dei quali non ne ha saputo indicare la provenienza. Per lei è scattata la denuncia per ricettazione.