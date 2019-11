Ordinano condizionatori e pagano solo l'acconto: la merce era in un deposito in provincia di Latina

Sono stati ritrovati in un deposito della provincia di Latina 12 dei 32 condizionatori oggetto di una truffa messa a segno nei mesi scorsi ai danni di un’azienda del trevigiano.

Come riporta il sito TrevisoToday due uomini individuati nei giorni scorsi dai carabinieri - l'incensurato 50enne S.B. e il pregiudicato 54enne M.A., entrambi italiani e residenti in provincia di Roma – a luglio avevano perfezionata l’ordine di 32 impianti di condizionamento per un importo complessivo di 13.400 euro. I due, che per effettuare l’acquisto hanno utilizzato nomi inventati e una ditta inesistente, hanno versato un acconto di 3.400 euro poi, una volta ricevuta la merce hanno pagato i 10 mila euro restanti con un titolo di pagamento risultato irricevibile. E si sono persino resi irreperibili.

Le successive indagini condotte dai carabinieri di Col San Martino hanno consentito non soltanto di identificare i due truffatori ma anche di recuperare parte della merce oggetto della truffa: 12 dei 32 condizionatori consegnati sono stati infatti ritrovati in un deposito in provincia di Latina, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri 20 impianti.