Acquista un cellulare online che non arriva, scoperti dai carabinieri i due truffatori

E’ stata scoperta dai carabinieri di Castelforte l’ennesima truffa online. Nei guai sono finiti due giovani di 27 e 28 anni che hanno raggirato una persona del centro pontino promettendogli un telefono cellulare messo in vendita su internet e che, dopo il pagamento, di fatto non è mai stato consegnato.

Le indagini sono state condotte dai militari che sono riusciti così a risalire ai due truffatori. Secondo quanto ricostruito il modus adottato dai due ragazzi è quello tipico per questo genere di truffe: attraverso una fraudolenta inserzione su un portale internet hanno indotto la vittima ad eseguire a mezzo di carta prepagata “postepay” un bonifico di 298 euro quale corrispettivo per l’acquisto del cellulare che non è mai stato consegnato all’acquirente.

Per i due ragazzi è scattata la denuncia per truffa in concorso.