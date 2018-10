Soldi dagli esercenti per eventi del Comune: l'Amministrazione mette in guardia dalla truffa

Un truffatore che, per conto di un'azienda locale, si aggira per negozi e attività commerciali di Aprilia chiedendo soldi o altri tipi di prodotti come forma di sponsorizzazione per progetti o venti cittadini sulla base di un'autorizzazione del Comune di Aprilia.

L'amministrazione ha però diramato una nota ufficiale in cui smentisce categoricamente di aver dato mandato a chiunque di chiedere di denaro. Si inviano quindi tutti gli esercenti e i cittadini a diffidare di chi chiede soldi come forma di sponsorizzazione per eventi del Comune e a denunciare eventuali casi di questo tipo.