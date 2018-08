Vaccini, l'assessore Proietti: "Per frequentare le scuole nella nostra città bisogna essere in regola"

"In uno Stato di diritto ad ogni diritto corrisponde un dovere: la vaccinazione del proprio figlio, oltre a rispondere al diritto alla salute del bambino, diviene un dovere nei confronti della comunità in cui si vive, in particolare modo un dovere verso i soggetti più fragili impossibilitati a sottoporsi alla vaccinazione per motivi di salute". Sono le dichiarazioni dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Latina Gianmarco Proietti, che è intervenuto sul tema delle vaccinazioni obbligatorie.

"Il diritto alla salute e il diritto all’istruzione - ha detto - sono sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti umani, rispettivamente negli articoli 25 e 26. Una comunità sana può garantire così a tutti il diritto all’istruzione altrimenti compromesso in caso di malattia. Questa introduzione per ribadire, in questa triste attualità, quanto affermato dai medici, dai ricercatori scientifici e anche dai dirigenti scolastici e cioè che per frequentare le scuole di ogni ordine e grado nella nostra città sarà necessario essere in regola con le vaccinazioni, che in campo sanitario le autocertificazioni sono dichiarazioni inutili (tanto più che il Lazio è tra le regioni con un’anagrafe vaccinale informatizzata di facilissima consultazione). La scienza non risponde alle opinioni e alle maggioranze, e la scuola, luogo di costruzione dei saperi, dovrà essere sempre guidata dal pensiero scientifico".