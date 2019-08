Imbrattate le porte degli uffici comunali alle autolinee, Briganti: “Becero vandalismo”

Dura la presa di posizione da parte del vice sindaco di Latina Maria Paola Briganti dopo l’ultimo episodio di vandalismo ai danni di una struttura del Comune.

Presi di mira, questa volta, gli uffici comunali del Servizio Mobilità che si trovano alle autolinee: nella notte porte e vetrine sono state imbrattate con delle scritte realizzate con della vernice.

“Come Amministrazione non possiamo restare in silenzio di fronte a episodi del genere ed esprimiamo sdegno per questo becero vandalismo contro i beni comuni - ha detto il vice sindaco Maria Paola Briganti -. Provvederemo a rimuovere il prima possibile le scritte e condanniamo con fermezza il gesto e chi se ne è reso responsabile”.