Ventotene: riprendono i collegamenti settimanali con Ponza e Terracina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Dall’11 luglio e fino al 29 agosto, la NLG, Navigazione Libera del Golfo, effettuerà collegamenti settimanali, ogni giovedì, con Ventotene che sarà raggiungibile in soli 50 minuti da Ponza. Partenza alle 10.15 e arrivo alle ore 11.05 il ritorno alle 17.15 con arrivo alle ore 18.05. Il costo è di 26,50 euro per gli adulti e 21,50 per i ragazzi e comprende sia l'andata che il ritorno.

Da Terracina invece, la partenza è alle 8.40 arrivo a Ventotene alle 11.15, il ritorno alle 17.15 con arrivo 19.30. Il costo è di 52,50 euro per adulti e 32,50 per ragazzi. Tali tariffe comprendono sia il viaggio di andata che quello di ritorno.