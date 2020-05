Strada della Rosa pericolosa, chiusura la traffico. Presto i lavori di messa in sicurezza

Chiusa al traffico strada della Rosa a Latina. Questa la decisione del Comune con un’apposita ordinanza che è stata emessa nella giornata di oggi, sabato 30 maggio.

La strada è stata interdetta, spiegano da piazza del Popolo, “per aggravio delle condizioni di sicurezza". È stato istituito il divieto transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e mezzi della ditta esecutrice dei lavori.

“Il provvedimento - proseguono dal Comune di Latina - è la premessa per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della via che da molti anni presenta un manto stradale in condizioni di pericolosità. Nei prossimi giorni verranno completati gli atti per un avvio celere dei lavori”.