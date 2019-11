Via Volturno, dopo la tragedia sfiorata al via l’abbattimento degli alberi

Iniziano oggi, lunedì 25 novembre, e proseguiranno per tre giorni gli interventi per l’abbattimento degli alberi in via Volturno a Latina. Solo pochi giorni fa, lo scorso 15 novembre, proprio lungo la strada che fiancheggia lo stadio Francioni a due passi dal centro, a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia, un grosso albero è caduto su un’auto all’altezza del semaforo.

Una tragedia sfiorata che ha fatto tornare d’attualità la questione dell’abbattimento e della sostituzione delle piante, con il Comune che ha deciso di accelerare sugli interventi. Dagli accertamenti è emerso che sarebbero malate; uno degli alberi era stato abbattuto all’indomani del dramma sfiorato, ora lo stesso destino tocca agli altri lungo la strada.

Per consentire gli interventi si rende necessario, quindi, la chiusura della strada; un’apposita ordinanza è stata emessa dal Comune di Latina, a firma del dirigente della Polizia Locale Francesco Passaretti. Dallee 9 alle 18 dei giorni 25, 26 e 27 novembre è stato disposto il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Volturno, limitatamente alle zone interessate dai lavori, eccetto autorizzati e mezzi della ditta esecutrice dei lavori.