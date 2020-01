Alberi di viale Mazzini, sono iniziate le operazioni di abbattimento

Sono iniziate oggi, 27 gennaio, le operazioni per tagliare gli alberi lungo viale Mazzini a Latina. Solo nel novembnre scorso il forte vento aveva fatto crollare un altro dei pini che costeggiano la strada che porta al Tribunale, rendendo necesssario un intervento di urgenza. L’ultimo di una serie di episodi che hanno interessato il viale su cui affacciano anche il liceo Classico e il Vittorio Veneto.

Da questa mattina sono iniziati dunque gli interventi calendarizzati dall'Amministrazione. Un’apposita ordinanza, “per interventi manutentori sul patrimonio arboreo comunale in viale Mazzini” è stata emessa nei giorni scorsi dal Comune. Con il provvedimento si dispone “l’istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in viale mazzini, limitatamente alle zone interessate dai lavori, eccetto autorizzati e mezzi della ditta esecutrice dei lavori, dalle ore 07.30 alle ore 16.30 del giorno 27.01.2020 e per un periodo di 15 giorni e comunque sino al termine dei lavori”.

Un'analoga operazione di abbattimento degli alberi è stata effettuata nei mesi scorsi, dopo la tragedia sfiorata del 15 novembre, anche in via Volturno una delle strade, proprio insieme a viale Mazzini e strada della Rosa, che necessitavano di interventi più urgenti, come hanno fatto sapere dal Comune. “Quegli alberi risultano a rischio, e quindi vanno rimossi per la sicurezza delle persone” avevano spiegato da piazza del Popolo.