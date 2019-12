Vigili del fuoco, il bilancio di un anno di attività in occasione della festa di Santa Barbara

Cinque sedi di servizio distribuite sul territorio provinciale: Latina, Aprilia, Terracina, Gaeta (sia in ambito terrestre che portuale) e Castelforte. Con l'attivazione dei presidi temporanei di Sabaudia, Sonnino, Fondi e Ponza attivati nel periodo estivo per fronteggiare le esigenze legate alla campagna antincendi boschivi, mentre la sede di Latina è stata potenziata con la squadra "Ventotene".

Il programma

Sono i dati relativi al comando provinciale dei vigili del fuoco che oggi, 4 dicembre, per la prima volta festeggia insieme alla Capitaneria di Porto la patrona del Corpo Santa Barbara. Il programma prevede alle 11 la celebrazione della messa celebrata dal vescovo Mariano Crociata, presso la cattedrale San Marco. Il comandante provinciale Clara Modesto, il funzionario di Guardia e una rappresentanza del personale operativo si recheranno alle 9,30 presso il cimitero comunale, in ricordo dei colleghi caduti in servizio, per deporre una corona al monumero di Giuliano Carturan, vigile ausiliario di leva caduto durante il proprio servizio che stava svolgendo presso il comando provinciale di Latina.

I numeri del comando provinciale

Svolgono servizio presso le diverse sedi del comando di Latina 295 unità fra personale operativo e personale amministrativo. Il personale operativo, composto da 250 unità, svolge servizio su quattro turni.

L'attività nel 2019

Gli interventi di soccorso nel 2019 sono stati 9.783, in aumento rispetto al 2018 di circa il 4%. Gli interventi per incendi boschivi sono stati 1.973, in aumento rispetto al 2018 addirittura del 50%. Le chiamate al 115 sono state 45031 (praticamente il linea con il 2018 che ha registrato 45317 chiamate). Per quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi, sono state esaminate 1703 richieste (circa il 20% in più rispetto al 2018). Per quanto riguarda i servizi di vigilanza antincendi, nell’anno 2019 sono state espletate 160 servizi presso attività di pubblico spettacolo (impianti sportivi di Latina e Fondi; teatri di Latina, Aprilia e Gaeta; Fiera di Campoverde), e 353 assistenze presso il porto di Gaeta.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x672fc78e)

L'attività di polizia giudiziaria

Le attività di polizia giudiziaria risultano in netto aumento rispetto all’anno precedente: 40 attività effettuate su delega delle Procure della Repubblica di Latina e di Cassino; 20 attività investigative nella ricerca delle cause di incendio o esplosioni di cui otto su delega specifica della Procura; 34 esposti /denuncia di cui 26 nei luoghi di lavoro; 250 accessi nelle attività lavorative; 80 accertamenti di polizia giudiziaria nella attività di controllo della prevenzione incendi; 160 prescrizioni impartite; 96 notizie di reato di cui 37 contro ignoti per causa di incendio; 62 notizie di reato.

Infine, la formazione, rivolta al personale operativo e amministrativo, ha riguardato 188 unità per un totale di 4.700 ore, in netto aumento rispetto allo scorso anno. La formazione esterna, rivolta a coloro i quali devono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ha superato le 450 unità (in calo rispetto allo scorso anno)

Allegati