Vigili del fuoco, passaggio di consegne tra i comandanti Clara Modesto e Stefano Smaniotto

Passaggio di consegne questa mattina al comando provinciale dei vigili del fuoco di Latina. Dopo tre anni il comandante Clara Modesto ha salutato Latina; al suo posto si è insediato l’ingegnere Stefano Smaniotto.

La cerimonia si è tenuta nella sede centrale di Latina in forma privata per il rispetto delle misure di sicurezza anti covid; vi ha preso parte solo il personale in servizio.

L’ingegnere Clara Modesto, trasferita a Roma alla Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali, dopo aver ringraziato tutto il personale per il lavoro svolto in questi tre anni della sua permanenza a Latina, ha presentato il nuovo comandante, l’ingegner Smaniotto, augurandogli un proficuo lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery