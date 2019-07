Si introduce in una proprietà privata, scoperto e messo in fuga dalla padrona. Denunciato

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri a Latina dopo essersi introdotto nella proprietà privata di una signora. E’ accaduto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio. Per l’uomo, un 38enne originario del Ghana, le accuse sono di violazione di domicilio e possesso ingiustificato di valori.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 38enne dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso si è introdotto all’interno della proprietà privata di una signora che, svegliata dai rumori, lo ha messo in fuga.

Allertati dalla centrale operativa i carabinieri sono riusciti a rintracciare e a bloccare l’uomo dopo un breve inseguimento per le strade non molto distanti. Nel corso della perquisizione il 38enne è stato trovato in possesso di 3 collane d’oro, del peso complessivo di 60 grammi, di dubbia provenienza.

Sulle collane sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire ai proprietari, mentre per l’uomo è scattata la denuncia.