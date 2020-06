Violenza sessuale nello studio di una professionista, arrestato un giovane di 21 anni

Con la scusa di una seduta di massaggi si è presentato nello studio, poi una volta entrato ha aggredito la professionista usandole violenza. Un giovane di 21 anni è stato arrestato oggi, 4 giugno dalla polizia. Gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip La Rosa su richiesta del pm Monsurrò. Il giovane deve rispondere di violenza sessuale.

I fatti ricostruiti dalla Questura di Latina risalgono allo scorso aprile. Il 21enne dopo aver fissato un appuntamento telefonico per una seduta di massaggi e manipolazione si è recato presso lo studio della professionista, in uno stabile a Latina. Una volta entrato e dopo aver chiuso la porta con il chiavistello dall’interno, ha aggredito la giovane. La ragazza, spiegano dalla Questura con una nota, è stata spinta “con violenza contro una parete” poi bloccata mentre il 21enne ha iniziato “a palpeggiarla ovunque, toccandola in particolare nelle parti intime, tentando contemporaneamente di baciarla”.

Lunghissimi attimi di terrore per la vittima; in un primo momento il giovane “sovrastandola fisicamente” è riuscito “a renderla inoffensiva”, fino a quando la vittima approfittando di un attimo di distrazione del 21enne, è riuscita ad afferrare una bomboletta di spray urticante che teneva riposta al di sopra di una mensola, e solo dopo averla più volte nebulizzata contro il suo viso, è riuscita a divincolarsi ed a raggiungere il balcone della cucina dove ha chiesto aiuto, urlando.

Urla raccolte da alcuni cittadini che, compresa la gravità della situazione, hanno chiamato il 113. Un equipaggio della Squadra Volante ha raggiunto subito lo studio della giovane professionista mentre il ragazzo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce. La donna, ancora traumatizzata e scossa da tanta violenza, ha potuto comunque fornire ai poliziotti i giusti elementi affinché potessero intraprendere una immediata indagine, tesa all’identificazione dell’aggressore.

Le successive attività investigative hanno permesso ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di ricostruire le varie fasi dell’aggressione e della violenza sessuale, tassello dopo tassello, tanto da fornire all’Autorità Giudiziaria tutti gli elementi necessari a richiedere una appropriata misura cautelare a carico del 21enne. Così, questa mattina per il ragazzo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori, sono scattate le manette; accompagnato in Questura per la notifica dell’ordinanza cautelare, è stato poi associato alla Casa Circondariale di Latina.