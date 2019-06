"+ Vita": prima tappa in Piazza per il percorso di cura dedicato ai pazienti cronici

Si terrà domenica 9 giugno, in Piazza del Popolo a Latina, dalle 9 alle 13, la prima tappa del percorso "+ Vita", il programma di presa in carico promosso dalla Asl che punta a raggiungere una migliore qualità della vita per le persone portatrice di malattie croniche.

“Siamo in prima linea nell'organizzazione di eventi come quello di domenica – ha spiegato il sindaco Damiano Coletta – perchè, in quanto appartenenti alla Rete Città Sane, è nostro obiettivo intervenire positivamente sulle politiche della salute. Questo significa anche favorire l'apprendimento e l'innovazione in ambito sanitario attraverso la promozione di progetti virtuosi come quello della Asl di Latina”. Il programma “+ Vita” propone infatti un nuovo modello di accompagnamento del percorso di cura per il paziente cronico mettendo in campo un approccio sistematico alla gestione della cronicità.

Si fa leva dunque sul coinvolgimento diretto del paziente chiamato, insieme ai medici di Medicina Generale e alla Asl, ad essere parte attiva delle azioni finalizzate alla cura. Si tratta appunto di un vero e proprio "patto di cura", con benefici sui pazienti stessi e sui loro familiari, oltre che sul sistema familiare che potrà gestire l'erogazione delle prestazioni attraverso un'organizzazione preventiva.

Si parte con i pazienti affetti da diabete e broncopatia cronica ostruttiva, mentre è di prossima attivazione il percorso relativo allo scompenso cardiaco.

