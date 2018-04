Torna "Vivicittà" a Latina: le strade chiuse in città domenica 15 aprile

E’ in programma domenica 15 a Latina “Vivicittà Latina-Trofeo Mapei", la manifestazione podistica a marchio Uisp che raggiunge quest’anno l’importante traguardo delle 30 edizioni.

La partenza è prevista alle ore 9,30 dal Parco Falcone e Borsellino; due i percorsi, la distanza competitiva di 12 chilometri e la stracittadina di circa 3 chilometri aperta a tutti, ma per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.uisplatina.it.

Le strade chiuse in città

Come fanno sapere dal Comune di Latina, per permettere lo svolgimento della manifestazione ci saranno delle modifiche alla viabilità. Dalle 05.00 alle 14.00 di domenica 15 aprile e comunque fino al termine della maratona è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati in: Via T. Speri; Viale delle Medaglie d’Oro; Piazza della Libertà; Via Nizza; Via Malta; L.go Silvestri.

Dalle 10.45 alle 11.45 in: Corso Matteotti e strade che vi si immettono; Via Carducci; Via Diaz. Dalle 10.00 alle 14.00 e comunque per il tempo necessario al passaggio degli atleti in tutte le vie e piazze interessate dal percorso, ovvero: Parco Falcone-Borsellino, Via Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via Don Morosini, Via Oberdan, Via Serpieri, Via Farini, Piazzale dei Bonificatori, Via Cattaneo, Via Pio VI°, Via E. Di Savoia, Piazza della Libertà, V.le Medaglie d’Oro (fine non competitiva al Parco Comunale), Parco Falcone-Borsellino, Via Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via Don Morosini, Via Oberdan, Via Serpieri, Via Farini, Piazzale dei Bonificatori, Via Cattaneo, Via Pio VI°, Corso della Repubblica, Viale Marconi, Via Isonzo, Via Veneto, Via Isonzo, Str. della Rosa, Str. del Piccarello, Via S.Francesco, Str. Tor Tre Ponti, Via Pantanaccio, Via Epitaffio, C.so Matteotti, Via Carducci, Via Diaz, Piazza della Libertà, Via delle Medaglie d’Oro.

Dalle 05.00 alle 14.00 e comunque sino a fine gara verrà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le auto e i ciclomotori in: Via Tito Speri; Viale delle Medaglie d’Oro; Via Malta; L.go Silvestri.